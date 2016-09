RO: operação policial contra camponeses Com informações da LCP e resistenciacamponesa.com No dia 05/09, a polícia de Confúcio de Moura realizou a “Operação Chave”, visando cumprir mandados de prisão contra as lideranças camponesas do...

Em depoimento no senado durante a sessão destinada ao julgamento do seu impeachment, Dilma Rousseff usou e abusou da defesa da “democracia” e do “Estado Democrático de Direito” como base de sua militância e de seu proceder no...

