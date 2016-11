Na última edição de AND noticiamos o mais recente genocídio cometido pelo velho Estado indiano no distrito de Malkangiri, estado de Odisha, assassinando extrajudicialmente dezenas de camponeses pobres, povos tribais e combatentes do Exército...

A resistência contra o pacotaço antipovo e anti-educação pública do gerenciamento Temer (PMDB) prossegue incontível pelo país ocupando escolas e universidades. A luta se aprofunda e avança com combatividade, demarcando com o oportunismo e governos...

Nota da Redação de AND: Na manhã de 09/11, na sede do Incra em Brasília (DF), ocorreu uma importante audiência pública organizada pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), que debateu e propôs soluções para os conflitos agrários no estado de...

No dia 5 de novembro deste ano completou-se um ano do crime premeditado e continuado da Vale-/BHP Billiton/Samarco em Mariana, Minas Gerais, com total impunidade às saqueadoras mineradoras e demonstração de total servilismo e conivência dos podres...

Cumprindo seu papel diversionista, o monopólio da imprensa, com seus analistas de meia tigela, tem atuado para dar sentido diverso do real resultado da última farsa eleitoral. Povo incendeia a prefeitura de Coari (AM) durante revolta popular em...

A juventude combatente resiste nas escolas e universidades ocupadas contra os pacotaços criminosos de Temer para a destruição da educação pública. Deflagradas greves em universidades e Institutos federais. As classes trabalhadoras tomam as ruas em protesto contra os pacotaços de arrocho, desemprego, carestia e miséria. No campo, as massas enfrentam a repressão e avançam com tomadas de terra.

