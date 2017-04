No dia 17/03, fiscais do ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e executivos e funcionários de empresas do ramo alimentício foram presos...

O fotógrafo do jornal A Nova Democracia, Ellan Lustosa, esteve presente na grande manifestação que levou mais de 50 mil pessoas às ruas do Rio de Janeiro, no...

No dia 25 de março de 2017, completaram-se 95 anos da fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB). Naquele março de 1922, Astrojildo Pereira (jornalista),...

No dia 08 de março, o Judiciário através da primeira Vara Federal de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, rejeitou a denúncia do Ministério Público...

No dia 1º de abril de 2017 completam-se 53 anos do golpe que deu início aos 21 anos de regime militar no Brasil. Planejado, financiado e levado a cabo pela...

Somente a resistência das massas no campo, avançando nas tomadas de terra, e nas cidades, com o aumento do protesto popular e a Greve Geral, pode barrar os pacotaços, as terceirizações, o fim da CLT, da Previdência e o saqueio da Nação.

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.